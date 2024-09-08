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Kurtulmuş, TBMM'nin olağanüstü toplanma başvurusunun reddedildiğini bildirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunun 10 Eylül'de olağanüstü toplanması için yapılan başvurunun karşılanamayacağını CHP grubuna bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 18:49, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 18:50
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Kurtulmuş, TBMM'nin olağanüstü toplanma başvurusunun reddedildiğini bildirdi

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunun 10 Eylül'de olağanüstü toplanması için yapılan başvurunun karşılanamayacağını CHP grubuna bildirdi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş imzasıyla CHP TBMM Grup Başkanlığına gönderilen yazıda, 3 Eylül Salı günü TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasının talep edildiği hatırlatıldı.

TBMM Genel Kurulunun, olağanüstü toplantıya çağrılan 16 Ağustos 2024 tarihli 114'üncü birleşiminde aynı konuda genel görüşme açılması talebini görüştüğü ve genel görüşme açılmasının kabul edilmediği, ayrıca birleşimin sonunda çalışmalara devam edilmesine dair önergenin de aynı şekilde reddedildiği anımsatılan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Genel Kurul söz konusu birleşimde konuyu detaylıca müzakere etmiş ve iradesini mezkur oylamalarla açıkça ortaya koymuştur. 3 Eylül 2024 tarihli olağanüstü toplantı çağrınız ile 16 Ağustos 2024 tarihli 114'üncü birleşimde görüşülen genel görüşme önergeniz, konu olarak aynı mahiyettedir. Aynı konunun kısa bir süre içinde yeniden olağanüstü toplantı çağrısı şeklinde TBMM Başkanlığına sunulması olağanüstü toplantı kurumunun hukuki mahiyeti ile örtüşmemektedir. Ayrıca Şerafettin Can Atalay hakkında yetkili adli mercilerden kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırıldığına dair bir karar Başkanlığımıza ulaşmamıştır. Dolayısıyla yukarıda belirtilen görüşmelerin yapıldığı 16 Ağustos 2024 tarihinden bugüne Şerafettin Can Atalay hakkında yeni bir hukuki durum oluşmamıştır.

Bununla birlikte olağanüstü toplantı çağrısına konu olan Meclis araştırma önergeniz Başkanlığımızca işleme alınmış olup Anayasa'nın 93'üncü ve İçtüzüğün 1'inci maddeleri gereğince TBMM'nin çalışmalarına devam edeceği 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla TBMM Genel Kurul gündeminin 'Genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler' başlıklı 6'ncı kısmında yerini alacak ve Genel Kurulun gündemine göre ilerleyen günlerde öngörüşmesi yapılabilecektir. Bu bağlamda belirtilen hususlar çerçevesinde olağanüstü toplantı talebiniz karşılanamamaktadır."

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