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Tunceli Ovacık'ta askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda 4 askerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin yaralandığını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 20:52, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 21:12
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Tunceli Ovacık'ta askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı

Kaza, öğleden sonra Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkisinde meydana geldi.

İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İlk belirlemelerde kazada 5 asker yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda 4 askerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin yaralandığını açıkladı.

İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı askerlerden 3'ü, Sikorsky tipi askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Diğer yaralılar ise Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sabah saatlerinde bölgede sağanak yağışın etkili olduğu öğrenildi.

Kazada şehit olan askerlerimizin isimleri belli oldu. Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı, Mehmet Aykanat ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş şehit oldu.

ŞEHİT KIZILATEŞ'İN HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI

Tokat doğumlu Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş(27) şehit oldu. Şehit Kızılateş'in Tokat Bedestenoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına haberi askeri yetkililer verdi. Evinin balkonuna Türk bayrağı asılırken sağlık ekipleri mahallede hazır bekletildi. Şehit Kızılateş'in naaşı yarın ikindi namazı müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Baba Tacettin ve anne Gülten Kızılateş'in 1 erkek, 3 kız çocuğu olduğu, ayrıca şehit Doğan Kızılateş'in de bekar olduğu öğrenildi.

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