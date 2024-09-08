Emine Erdoğan'dan Narin için taziye mesajı
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 19:38, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 19:39
Diyarbakır'dan gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Narin için taziye mesajı paylaştı.
"Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin'i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum."