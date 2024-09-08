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Ankara'da kritik 'Narin Güran cinayeti' toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili güvenlik toplantısının yapıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Toplantımızda, başta Narin kızımızın öldürülmesi olayının değerlendirilmesi olmak üzere narkotik ve asayiş suçları ana gündem maddelerimizi oluşturuyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 21:32, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 21:36
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Ankara'da kritik 'Narin Güran cinayeti' toplantısı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesi olayının da değerlendirildiği güvenlik toplantısının yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirdikleri güvenlik toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik toplantımızda, başta Narin kızımızın öldürülmesi olayının değerlendirilmesi olmak üzere narkotik ve asayiş suçları ana gündem maddelerimizi oluşturuyor. Örgütlü ya da bireysel suç işleyenlerle, masum insanların canlarına kastedenlerle, çocuklarımıza dokunanlarla, terör örgütleri ve işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz."

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