Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Narin soruşturmasında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Narin soruşturmasında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
'Narin'in çuvalda terlikleri, çantası, Elif Ba'sı bulundu, ceset deforme olmuş'
'Narin'in çuvalda terlikleri, çantası, Elif Ba'sı bulundu, ceset deforme olmuş'
Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır
Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır
Ankara'da kritik 'Narin Güran cinayeti' toplantısı
Ankara'da kritik 'Narin Güran cinayeti' toplantısı
'İnönü, 1.500 Harbiyeliyi ihraç etmişti'
'İnönü, 1.500 Harbiyeliyi ihraç etmişti'
Tunceli'de askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı
Tunceli'de askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Bakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı
Bakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı
Yılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok
Yılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay
Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay
'Narin kızımızın canına kastedenler adalet önünde hesap verecektir'
'Narin kızımızın canına kastedenler adalet önünde hesap verecektir'
Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
KVKK'dan velilere çocukların kişisel verileri için tavsiye
KVKK'dan velilere çocukların kişisel verileri için tavsiye
Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor
Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor
Ekonomistlerden destek: OVP ile daha çok yatırım çekeriz
Ekonomistlerden destek: OVP ile daha çok yatırım çekeriz
MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant
MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant
Hükümet düğmeye bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyor
Hükümet düğmeye bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı Türkiye için fırsat olabilir mi?
Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı Türkiye için fırsat olabilir mi?
Ek ders kitabı dayatması velilerin belini büküyor
Ek ders kitabı dayatması velilerin belini büküyor
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 16 Eylül
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 16 Eylül
En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Ana sayfaHaberler

'Narin'in çuvalda terlikleri, çantası, Elif Ba'sı bulundu, ceset deforme olmuş'

Diyarbakır Barosu Başkanı Eren'den Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin: "(Narin Güran'ın kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içinde ölü bulunması) Narin'in çantası, terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar delil ve hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük çakıl, toprak ne derseniz tüm numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu nedenle ön delil toplama işlemi yaklaşık 3 saat sürdü". dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 22:04, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 22:21
Yazdır
'Narin'in çuvalda terlikleri, çantası, Elif Ba'sı bulundu, ceset deforme olmuş'

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın dere kenarında cansız bedeninin bulunduğu çuvalla ilgili, "Narin'in çantası, terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar delil ve hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük çakıl, toprak ne derseniz tüm numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu nedenle ön delil toplama işlemi yaklaşık 3 saat sürdü." dedi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi devam ediyor.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için zaman zaman bu tür gizlilik kararlarının alındığını belirterek, İçişleri Bakanı'nın bazen de Adalet Bakanı'nın belirli gelişmeleri kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

Eren, Cumhuriyet başsavcıları, başsavcı vekilleri ve soruşturmayı yürüten savcılarla ilk günden beri iletişim halinde olduklarını ifade ederek, Diyarbakır Barosu olarak soruşturma sürecinin tamamında gizlilik ilkeleri doğrultusunda dosyayı takip ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 8 saattir süren bir otopsi işlemi olduğunu dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Saat 12.20'de başladı ve halen devam ediyor. (Narin Güran'ın kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde ölü bulunması) Narin'in çantası, terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar delil ve hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük çakıl, toprak ne derseniz tüm numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu nedenle ön delil toplama işlemi yaklaşık 3 saat sürdü. Şu anda da otopsi işlemleri bitmek üzere. 19 gün sonra Narin'in bedenine ulaşıldı. Şu an için ön rapor bir şekilde hazırlanacak ama patolojik ve biyolojik incelemeler, araştırmalar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek çok zor. İçeride yaklaşık 13-14 uzman 8 saattir çalışıyor. Ben de her dakikasında otopsiye dahil oldum. Bir şekilde bu raporların sonucunu beklememiz lazım. Narin'in bedeninde aradan geçen 19 günden kaynaklı deforme olduğundan ölüm sebebini tespit biyolojik ve patolojik araştırmaların sonucuna bağlı."

Yetkili makamların ön rapora ilişkin açıklamalarını beklediklerini anlatan Eren, şimdiden nasıl öldürüldüğü konusunda net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Eren, "Narin bir şekilde katledildi ve failler de dışarıda olabilir. Bu anlamda bilgi konusundaki bu hassasiyet de kamuoyu tarafından dikkate alınmalı." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, "21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların buradaki delillerle bir alakası var mı?" sorusu üzerine Eren, şunları söyledi:

"Gözaltılar otopsi işlemlerine bağlı elde edilen bir delille alınan karar değil. Zaten birçoğu şüpheli ya da beyan sahibi olarak daha önce alınmıştı. Şu an ortada Narin'in bedeni üzerinden somutlaşmış ve herhangi biri hakkında gözaltı kararı verilecek bir delil ve tespit yok. Raporların dönüşü beklenecek."

"Çuvalda Narin'in kıyafetlerinin olduğunu söylediniz. Başka neler vardı?" sorusunu ise Eren şöyle yanıtladı:

"Narin'in çantası var, Elif-Ba'sı ve terliği var. Bunların hepsi torbanın içerisinde."

Eren, bir gazetecinin "Terliğinin ikisi de torbada mıydı? sorusu üzerine "Evet." dedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber