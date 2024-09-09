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9 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

9 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 00:00, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 00:03
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9 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i, 3'üncü Genel Başkan Bülent Ecevit ve 4'üncü Genel Başkan Deniz Baykal'ın mezarlarını ziyaret edecek. Özel, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına ve Cumhuriyet Halk Partisi Müzesi açılışına katılacak.

(Ankara/09.30/10.30/15.30/19.00)

2- 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor.

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen yaz tatili sonrası ders başı yapıyor.

- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla Arjantin İlkokulu'nda düzenlenen törene katılacak.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2024- 2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.00/08.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 8. Toplantısı ve TDT Adalet Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(Astana)

2- ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince Batı Şeria'da barışçıl bir protesto sırasında öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Washington)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1 - AA İstanbul Ofisi'nde "Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar-Çözümler" forumu düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda'yı konuk edecek.

(İzmir/21.45)

2- TFF 2. Lig'de 2. hafta mücadelesi Beyaz Grup'ta Afyonspor-İskenderunspor maçıyla tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/19.00)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasına Spor Toto-Beşiktaş maçıyla devam edilecek.

(Ankara/18.00)

4- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirilecek. Galatasaray Petrol Ofisi'nin rakibi belli olacak.

(Nyon/14.00)

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