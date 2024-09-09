'TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası yalanlandı

Söz konusu fotoğraftaki askeri personelin, misafir olarak törene davet edilen, Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri Ataşesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, 'TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası doğru değildir" denildi.

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