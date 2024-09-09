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Meteoroloji saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın ilk iş gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Başta İstanbul olmak üzere birçok il için yağış uyarısı yapıldı. Zonguldak, Düzce, Sinop, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Antalya'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte 9 Eylül illere göre hava durumu...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 08:30, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 08:30
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Meteoroloji saat vererek uyardı

Meteoroloji, 9 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Zonguldak, Düzce, Sinop, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Diyarbakır'ın doğusu ve Van'ın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların; Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğusu parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Tunceli, Ağrı, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Batman ile Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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