İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu
İstanbul'un sabah trafiğinde okula dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte yer yer trafikte durmalar meydana geliyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 08:45, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:33
İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bugün başlıyor.
İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci okulun ilk günü için yollara düştü.
Haftanın ilk iş günü, okulların da başlaması ile birlikte sabah saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.
Valilik şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin saat 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağını duyursa da okulun ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.22 itibariyle yüzde 56'yi geçti.