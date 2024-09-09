İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu

Valilik şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin saat 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağını duyursa da okulun ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.22 itibariyle yüzde 56'yi geçti.

Haftanın ilk iş günü, okulların da başlaması ile birlikte sabah saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci okulun ilk günü için yollara düştü.

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