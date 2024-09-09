Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

"2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum."

Erdoğan mesajında, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu. Erdoğan paylaşımında şunları söyledi:

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net