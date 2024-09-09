Türkiye, konut fiyatı en çok düşen üç ülkeden biri

Dünya genelindeki merkez bankalarının çatı kuruluşu kabul edilen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından açıklanan birinci çeyrek konut fiyatı istatistiklerine göre Türkiye konut fiyatlarının en çok düştüğü üç ülkeden biri oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) da üyesi olduğu İsviçre merkezli BIS'in verileri küresel konut fiyatlarının 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 1 düştüğünü gösterdi. Pandemi döneminde tırmanışa geçen küresel konut fiyatları 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana ise düşüyor. Bu düşüş 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 3,1'i bulmuştu. O zamandan bu yana ise düşüş devam etse de giderek yavaşlıyor.

BIS'in verileri 2024'ün ilk çeyreğinde konut fiyatlarının en çok düştüğü üç ülkeden birinin Türkiye olduğunu gösteriyor. Türkiye'de ilk çeyrekte konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 8.9 düşmüş durumda. İlk çeyrekte konut fiyatlarının en çok düştüğü ülke yüzde 13,7 ile Lüksemburg oldu. İkinci sırayı yüzde 13,2 düşüşle Hong Kong aldı.

Diğer taraftan, ilk çeyrekte konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülke yüzde 15,6 ile BAE oldu. İkinci sırada yüzde 14,6 artışla Polonya, üçüncü sırada ise yüzde 12,2 artışla Bulgaristan yer aldı.

Türkiye pandemi sırasında dünyada konut fiyatlarının reel olarak en çok arttığı ülke olmuştu. BIS verilerine göre 2022'nin üçüncü çeyreğinde Türkiye'de konut fiyatlarındaki yıllık reel artış yüzde 59,6'yı bulmuştu. Bu artış oranı giderek yavaşladı ve 2024'ün ilk çeyreğinde, 2019'un son çeyreğinden bu yana ilk kez düşüş görüldü. Ancak bu düşüşe rağmen Türkiye 2019'un son çeyreğinden bu yana dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke konumunda. BIS verilerine göre, Türkiye'de konut fiyatları reel olarak 2019'un son çeyreğinden bu yana yüzde 119,4 artış gösterdi.

BIS verilerine göre, gelişmiş ekonomilerde reel konut fiyatlarındaki düşüş neredeyse durma noktasına geldi. Gelişmiş ekonomilerde bir önceki çeyrekte yıllık bazda %0,9 düşen konut fiyatları 2024'ün birinci çeyreğinde ise yıllık bazda %0,3 geriledi. Buna karşılık, gelişmekte olan ekonomilerde konut fiyatlarındaki düşüş biraz daha hızlandı. Gelişmekte olan ekonomilerde 2023'ün dördüncü çeyreğindeki %1,4'lük düşüşün ardından 2024'ün ilk çeyreğinde de yıllık bazda %1,6'lık düşüş gerçekleşti. Bu düşüş büyük ölçüde Asya ülkelerinden kaynaklandı.