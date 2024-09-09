Narin cinayetinde ilk itiraf geldi! 'Çuvalı bana verdi'
Narin cinayetinde ilk itiraf geldi! 'Çuvalı bana verdi'
Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Bakan Tekin: Başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum
Bakan Tekin: Başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum
Türkiye, konut fiyatı en çok düşen üç ülkeden biri
Türkiye, konut fiyatı en çok düşen üç ülkeden biri
Kamunun döviz açığı 3 yılın en düşüğünde
Kamunun döviz açığı 3 yılın en düşüğünde
İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu
İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu
Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında!
Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında!
Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı
Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı
Kabine bugün toplanacak
Kabine bugün toplanacak
Ders zili bugün çalacak
Ders zili bugün çalacak
'TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası yalanlandı
'TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası yalanlandı
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Narin soruşturmasında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Narin soruşturmasında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
'Narin'in çuvalda terlikleri, çantası, Elif Ba'sı bulundu, ceset deforme olmuş'
'Narin'in çuvalda terlikleri, çantası, Elif Ba'sı bulundu, ceset deforme olmuş'
Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır
Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır
Ankara'da kritik 'Narin Güran cinayeti' toplantısı
Ankara'da kritik 'Narin Güran cinayeti' toplantısı
'İnönü, 1.500 Harbiyeliyi ihraç etmişti'
'İnönü, 1.500 Harbiyeliyi ihraç etmişti'
Tunceli'de askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı
Tunceli'de askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Bakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı
Bakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı
Yılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok
Yılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay
Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay
'Narin kızımızın canına kastedenler adalet önünde hesap verecektir'
'Narin kızımızın canına kastedenler adalet önünde hesap verecektir'
Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye, konut fiyatı en çok düşen üç ülkeden biri

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından açıklanan konut fiyatı istatistiklerine göre, Türkiye ilk çeyrekte konut fiyatlarının en çok düştüğü üç ülkeden biri oldu. BIS'in verileri küresel konut fiyatlarının 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %1 düştüğünü gösterdi. İlk çeyrekte konut fiyatlarının en çok düştüğü ülke %13,7 ile Lüksemburg olurken, ikinci sırayı %13,2 düşüşle Hong Kong aldı. Türkiye'de ise ilk çeyrekte konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %8,9 düştü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 09:20, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:21
Yazdır
Türkiye, konut fiyatı en çok düşen üç ülkeden biri

Dünya genelindeki merkez bankalarının çatı kuruluşu kabul edilen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından açıklanan birinci çeyrek konut fiyatı istatistiklerine göre Türkiye konut fiyatlarının en çok düştüğü üç ülkeden biri oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) da üyesi olduğu İsviçre merkezli BIS'in verileri küresel konut fiyatlarının 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 1 düştüğünü gösterdi. Pandemi döneminde tırmanışa geçen küresel konut fiyatları 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana ise düşüyor. Bu düşüş 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 3,1'i bulmuştu. O zamandan bu yana ise düşüş devam etse de giderek yavaşlıyor.

BIS'in verileri 2024'ün ilk çeyreğinde konut fiyatlarının en çok düştüğü üç ülkeden birinin Türkiye olduğunu gösteriyor. Türkiye'de ilk çeyrekte konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 8.9 düşmüş durumda. İlk çeyrekte konut fiyatlarının en çok düştüğü ülke yüzde 13,7 ile Lüksemburg oldu. İkinci sırayı yüzde 13,2 düşüşle Hong Kong aldı.

Diğer taraftan, ilk çeyrekte konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülke yüzde 15,6 ile BAE oldu. İkinci sırada yüzde 14,6 artışla Polonya, üçüncü sırada ise yüzde 12,2 artışla Bulgaristan yer aldı.

Türkiye pandemi sırasında dünyada konut fiyatlarının reel olarak en çok arttığı ülke olmuştu. BIS verilerine göre 2022'nin üçüncü çeyreğinde Türkiye'de konut fiyatlarındaki yıllık reel artış yüzde 59,6'yı bulmuştu. Bu artış oranı giderek yavaşladı ve 2024'ün ilk çeyreğinde, 2019'un son çeyreğinden bu yana ilk kez düşüş görüldü. Ancak bu düşüşe rağmen Türkiye 2019'un son çeyreğinden bu yana dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke konumunda. BIS verilerine göre, Türkiye'de konut fiyatları reel olarak 2019'un son çeyreğinden bu yana yüzde 119,4 artış gösterdi.

BIS verilerine göre, gelişmiş ekonomilerde reel konut fiyatlarındaki düşüş neredeyse durma noktasına geldi. Gelişmiş ekonomilerde bir önceki çeyrekte yıllık bazda %0,9 düşen konut fiyatları 2024'ün birinci çeyreğinde ise yıllık bazda %0,3 geriledi. Buna karşılık, gelişmekte olan ekonomilerde konut fiyatlarındaki düşüş biraz daha hızlandı. Gelişmekte olan ekonomilerde 2023'ün dördüncü çeyreğindeki %1,4'lük düşüşün ardından 2024'ün ilk çeyreğinde de yıllık bazda %1,6'lık düşüş gerçekleşti. Bu düşüş büyük ölçüde Asya ülkelerinden kaynaklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber