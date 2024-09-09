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Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Türkiye'ye getirilecek

Dışişleri Bakanlığı'nca, soykırımcı İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 09:32, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:58
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, şehit Eygi'nin naaşın Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Keçeli, açıklamasında şunları kaydetti;

İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Karayoluyla Filistin'den Ürdün'e geçişler İsrail tarafından dün (Pazar) itibariyle kapatıldı.

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Bu çerçevede; vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz. İşlemlerin en kısa sürede tamamlanması için Kudüs Başkonsolosluğumuz yerel makamlarla temas halinde süreci takip ediyor.

Vatandaşımızın aile fertlerinin ülkemize gelmesi için Los Angeles Başkonsolosluğumuz gerekli koordinasyonu sağladı. Cenazenin, merhumenin ailesinin talebi üzerine, Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülüyor.

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