Bakan Tekin: Başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum

Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla Arjantin İlkokulu'nda düzenlenen törende konuştu.

Tekin, şunları kaydetti;

Yaklaşık 20 milyona yakın öğrencimiz heyecanla okullarına geldi. Çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum. Aynı şekilde onları bize emanet eden velilerimize, ebeveynlerimize de başarı ve kolaylıklar temenni ediyorum. Ve tabii ki ailelerinden çocuklarını, evlatlarını, gençlerini emanet alan öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza da Allah'tan kolaylık temenni ediyorum. İnşallah hep beraber güzel, başarılı ve hayırlı bir eğitim öğretim yılını tamamlamış oluruz.

Biraz önce de söyledim yaklaşık 20 milyon öğrencimiz var. Türkiye genelinde baktığımızda 750 bininin üzerinde dersliğimiz var ve 1 milyon 250 binin üzerinde öğretmen arkadaşımızla eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Kocaman bir aileyiz öyle düşünüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, çocuklarımızın yakınları hepsini düşündüğümüzde aslında 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hep beraber eğitim öğretim süreçlerini yakından takip eden bir kocaman bir aile olarak bu heyecanı hep beraber yaşıyoruz.

Bugün ayrıca dün dört jandarmamızın şehadetiyle ilgili haberi aldık. Ben Milli Savunma Bakanlığımıza, Genelkurmay Başkanlığımıza, Türk milletine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu vesileyle bize bu ülkeyi vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün ecdadımızı, bütün şehitlerimizi hayırla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun. Aynı şekilde halen hayatta olan gazilerimize bir kez daha şükran ve millet minnetlerimizi sunuyorum. Allah onlardan da razı olsun. Biz bugün eğitim öğretim yılına bu ülkeyi bize vatan kılan şehitlerimizi, ecdadımızı anmak ve onları hayırla yad etmek için bir ilk ders etkinliği ile başladık.

"Çanakkale, Gazze, Vatan ve Bağımsızlık temalı bir ilk ders etkinliği planladık"

Bugün de biliyorsunuz yaklaşık 1 yıl olacak, 1 yıldır İsrail'de Filistinli Müslüman kardeşlerimize yönelik bir zulüm var. Bırakın temel hak ve hürriyetlerini en temel hürriyetlerini, temel hak ve hürriyetlerin varlık gerekçesi olan yaşam hakları elinden alınan 40 binin üzerinde ki bunların 3'te 1'ine yakını öğrenci, yaşamlarını yitirdiler, ülkelerini savunurken şehit oldular. Biz bu anlamda hem kendi bağımsızlık mücadelemizi ve vatan savunmamızı çocuklarımıza, gençlerimize bir kez daha vermek hem de dünyanın neresinde olursa olsun, ne zaman olursa olsun adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı insanlığın sesi olabilecek, bir nesil yetiştirebilecek, bir farkındalık oluşturmak için bugün okullarımızda Çanakkale, Gazze, Vatan ve Bağımsızlık temalı bir ilk ders etkinliği planladık. Biraz önce de sınıflarımızda bu söylediğim çerçevede hazırlayıp okullarımızda paylaştığımız videoyu izledik. Bu vesileyle ben tekrar bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"Narin'i seven herkese başsağlığı diliyorum"

Bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden Narin kızımız aynı zamanda bir öğrencimiz. Ben, en yakın zamanda olayın faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğine inanıyorum. Narin'i seven herkese başsağlığı diliyorum. Bu tür hazin olayların bir kez daha olmamasını temenni ediyorum.

"Ücretsiz yemek uygulaması devam edecek"

Ücretsiz yemekle ilgili olarak geçtiğimiz yıl yaptığımız uygulamayı devam ettireceğiz. İlkokul 1. sınıflara ve ortaokul 1. sınıflara yani 5. sınıflara öğrenci kaydı adrese dayalı olarak yapılıyor. Yani bu okula normal koşullarda hangi adres sınırları içerisindeki çocuklarımızın kaydolacağı belli. Bir şey yapmasına da gerek yok velilerimizin. Biz zaten elektronik ortamda kayıtlarını yapıyoruz. Ortaöğretim kurumlarına geldiğimiz zaman biliyorsunuz iki tür ortaöğretim kurumumuz var. Bir sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız. İki sınavla öğrenci almadığı için adrese dayalı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız. Şimdi sınavla öğrenci alanlar zaten nasıl öğrenci aldığı belli. Sınavla öğrenci alanların dışındakilerde usul belli yine. Şimdi ben merak ediyorum. Kural belli ve merkezi bir yerleştirme var. Okul müdürü hangi gerekçeyle kimden kayıt ücreti isteyebilir? Şimdi mantık olarak, mantık olarak kimden isteyecek işte bağışı? Mantık olarak şöyle bakmak lazım, bir kere bu talepte bulunan kişi, bu bahsi geçen sınırlamalar içerisinde bu okula ya da herhangi bir okula kayıt hakkı olmadığı için çocuğunu kaydettiremediği için bir anlamda hakkı olmadığı bir şeyi talep eden bir kişiden bahsediyoruz.