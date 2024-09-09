Irak'ın kuzeyinde 21 terör hedefi imha edildi

Narin cinayetinde ilk itiraf geldi! 'Çuvalı bana verdi'
Narin cinayetinde ilk itiraf geldi! 'Çuvalı bana verdi'
Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Bakan Tekin: Başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum
Bakan Tekin: Başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum
Türkiye, konut fiyatı en çok düşen üç ülkeden biri
Türkiye, konut fiyatı en çok düşen üç ülkeden biri
Kamunun döviz açığı 3 yılın en düşüğünde
Kamunun döviz açığı 3 yılın en düşüğünde
İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu
İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu
Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında!
Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında!
Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı
Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı
Kabine bugün toplanacak
Kabine bugün toplanacak
Ders zili bugün çalacak
Ders zili bugün çalacak
'TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası yalanlandı
'TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası yalanlandı
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Narin soruşturmasında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Narin soruşturmasında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
'Narin'in çuvalda terlikleri, çantası, Elif Ba'sı bulundu, ceset deforme olmuş'
'Narin'in çuvalda terlikleri, çantası, Elif Ba'sı bulundu, ceset deforme olmuş'
Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır
Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır
Ankara'da kritik 'Narin Güran cinayeti' toplantısı
Ankara'da kritik 'Narin Güran cinayeti' toplantısı
'İnönü, 1.500 Harbiyeliyi ihraç etmişti'
'İnönü, 1.500 Harbiyeliyi ihraç etmişti'
Tunceli'de askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı
Tunceli'de askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Bakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı
Bakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı
Yılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok
Yılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay
Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay
'Narin kızımızın canına kastedenler adalet önünde hesap verecektir'
'Narin kızımızın canına kastedenler adalet önünde hesap verecektir'
Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Ana sayfaHaberler Terör

Irak'ın kuzeyinde 21 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik hava harekatında 21 hedefin imha edildiğini açıkladı. Hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 10:32, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:33
Yazdır
Irak'ın kuzeyinde 21 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

İcra edilen harekatta, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve terör örgütünün kullandığı tesislerden 21 hedef imha edildi.

İçerisinde sözde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 21 hedef imha edildi

Hava harekatıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve barınaklardan oluşan 21 hedefin imha edildiği bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber