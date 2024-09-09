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Dolar/TL 34,04 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 34,0440 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 10:55, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:56
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Dolar/TL 34,04 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 33,9851'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe de artışla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 34,0440'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 37,6500'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 44,5950'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 101,5 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide durgunluk endişesini beslemesiyle karışık bir seyir izlerken, yeni haftada gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ederken, ülkedeki makroekonomik veri akışı ve yetkililerin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi.

Analistler, geçen ay işsizlik oranındaki beklenmedik artışın resesyon korkularını tetiklediğini ve risk iştahını azalttığını anımsatarak, bu ay beklentilerin altında kalan istihdam verisinin ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeleri artırdığını ifade etti.

Bu hafta enflasyon verilerinin açıklanacağına işaret eden analistler, söz konusu verilerin 17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısındaki beklenilen faiz indiriminin boyutuna yönelik daha çok bilgi verebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indireceğine yönelik ihtimaller güçlü kalmaya devam ederken, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD'de toptan eşya stokları ve tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin direnç, 101 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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