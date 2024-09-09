Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Erdoğan, şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ile Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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