Milli Eğitim Bakanlığı kura işlemlerini başlatmayan okulları uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı, okul kayıt ve kura işlemlerinde yaşanan aksaklıkları gidermek amacıyla önemli adımlar attı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada;

"*Kura işlemlerini başlatmayan yahut başlatamayan okulların kayıt listeleri MERNİS üzerinden güncellenmiştir.

*Yine okulların nakil kabul bekleyen öğrencilerine işlem yapamamaları durumları da düzeltilmiştir.

*Bununla birlikte okulların mevcut şubelerini açık ya da kapalı duruma getirme kısıtlaması da kaldırılarak bu işlemlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılabilecek şekilde güncellenmiştir!!! Okulların kura işlemini gerçekleştirmesine engel teşkil eden bazı durumlar önemli ölçüde giderilmiştir.

*Ancak yapılan kontrollerde kura işleminin gerçekleştirilmesine engel olan herhangi bir eksikliği bulunmadığı halde halen kura işlemini yapmayan okulların olduğu görülmektedir. Bu durumdaki okulların kura işlemlerini ivedi bir şekilde başlatmaları için gerekli uyarıların yapılması gerekmektedir"

denildi.