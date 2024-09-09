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5G'ye hazırlık 2025'e kalıyor

Geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) Türkiye'nin beşinci nesil mobil iletişim ağlarına (5G) geçişinin yol haritasına ilişkin takvim, 2025 yılının son çeyreği olarak belirlendi.

Haber Giriş : 09 Eylül 2024 13:10, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 13:14
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5G'ye hazırlık 2025'e kalıyor

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre Orta Vadeli Programda Türkiye'nin 5G'ye geçişine ilişkin hazırlıklarda takvim 2025 yılının son çeyreği olarak belirlendi. 2025- 2007 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) dijital dönüşüme geçişin desteklenerek, dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak önlemlerde ayrı bir başlıkla belirlendi. 5G'nin yol haritasının belirlenmesi ve uygulama planının hazırlanacağı dönem 2025 yılının 4. Çeyreği olarak takvimlendirildi.

OVP'ye göre, dijital dönüşümün desteklenmesi kapsamında, verimlilik artışı amacıyla kurulan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin (Model Fabrikalar) dijital dönüşüm hizmeti vermek üzere altyapıları tamamlanacak. Yeşil dönüşüm için imalat sanayiinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni hizmetler verecek şekilde kapasitelerinin artırılması sağlanacak. Çip endüstrisinde Ar-Ge, tasarım, üretim ve ticarileştirme kabiliyetleri geliştirilecek. Nano ve mikro uydu ile mega takım uydu gibi yeni teknolojik alanlarda Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yapay zekada tematik kümelenmeler

Yapay zeka alanına özgü tematik kümelenmeler ve araştırma merkezlerinin sayısının artırılacak. Yapay zeka ekosistem çağrıları ile Türkiye'nin yapay zeka ekosistemi harekete geçirilecek. OVP'de ayrıca mevzuatın Avrupa Birliği Yapay Zeka Tüzüğü ile uyumlaştırılması kapsamında gerekli hukuki düzenlemelerin yapılacağı da belirtildi. OVP'deki diğer bir hedef ise blokzincir tabanlı yeni nesil dijital kimlik yönetim altyapısının geliştirilerek devreye alınması olarak belirlendi.

Siber güvenlik için yasa çıkarılacak

Siber güvenlik alanıyla ilgili müstakil bir yasal düzenleme ve ihtiyaç duyulan ikincil düzenlemeler AB müktesebatı ile uyumu gözetilerek yapılacak. Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak. Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulanacak. OVP'ye göre, dış ticaret açığı verilen yazılım, donanım ve altyapı harcamalarında tasarruf ve etkinlik sağlanacak. Dijital ekonominin büyümesi ve firmaların yeni teknolojik gelişmelerden istifade ederek rekabet güçlerini korumaları amacıyla bulut bilişim imkanları yaygınlaştırılacak.

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