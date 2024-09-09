'Narin'in katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 14:59, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 14:59
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak" dedi.