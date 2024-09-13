Sözleşmelinin başladığı tarihten sonra kurulan birimin kapatılması çıkarılmayı gerektirir mi?

Kapatılan birim sözleşmeli personelin işe alınmasından sonra kurulmuş

Davacının hizmet sözleşmesinin yenilenmemesinin gerekçesi olarak KUDEB biriminin kapatılması ve "sanat tarihçisi"ne ihtiyaç kalmaması hususlarının belirtildiği, davacının davalı idarede 15/03/2015 tarihinde "sanat tarihçisi" unvanıyla işe başladığı, söz konusu işe giriş tarihinin KUDEB biriminin kuruluş tarihinden önce olduğu, idarenin farklı biriminde de görev yaptığı, bu nedenle davacının KUDEB biriminin kurulması hasebiyle işe alındığından bahsedilemeyeceği, salt KUDEB biriminin kapatılmasının da iş sözleşmesinin yenilenmemesine dayanak teşkil edemeyeceği, davacının görevinde başarısız ya da yetersiz olduğu yönünde herhangi bir saptama bulunmadığı davacı hakkındaki hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin başkaca bir sebebin de ileri sürülmemesi nedeniyle dava konusu işlemin iptaline.

Belediye: Sözleşme sona ermiştir fesih yoktur

Davacının sözleşmesinin 31/12/2017 tarihinde sona erdiği, dolayısıyla feshi söz konusu olan bir sözleşme bulunmadığı, bu husus gözetilmeden karar verildiği, idarenin sözleşme yenileme konusunda takdir yetkisi bulunduğu, mutlak surette sözleşmeli personel ile işin gördürüleceği hususunda zorlayıcı bir hüküm bulunmadığı, belediyede sanat tarihçisine ihtiyaç duyulmadığından sözleşmenin yenilenmediği belirtilerek, kararın bozulması gerektiği

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/5725

Karar No: 2024/2512

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:... , K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden sanat tarihçisi olarak görev yapan davacının, hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin... tarih ve... sayılı işlemin iptali ile, işlem nedeniyle yoksun kaldığı maaş ve diğer özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; Mahkemenin 10/04/2018 tarihli ara kararına verilen cevabi yazılardan, davalı idarede KUDEB biriminin kapatıldığı ve sanat tarihçisi istihdamına gerek bulunmadığının belirtildiği, KUDEB biriminin 27/10/2015'te kurulduğu ve 10/05/2017 tarihinde kapatıldığı, davacının hizmet sözleşmesinin yenilenmemesinin gerekçesi olarak KUDEB biriminin kapatılması ve "sanat tarihçisi"ne ihtiyaç kalmaması hususlarının belirtildiği, davacının davalı idarede 15/03/2015 tarihinde "sanat tarihçisi" unvanıyla işe başladığı, söz konusu işe giriş tarihinin KUDEB biriminin kuruluş tarihinden önce olduğu, idarenin farklı biriminde de görev yaptığı, bu nedenle davacının KUDEB biriminin kurulması hasebiyle işe alındığından bahsedilemeyeceği, salt KUDEB biriminin kapatılmasının da iş sözleşmesinin yenilenmemesine dayanak teşkil edemeyeceği, davacının görevinde başarısız ya da yetersiz olduğu yönünde herhangi bir saptama bulunmadığı davacı hakkındaki hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin başkaca bir sebebin de ileri sürülmemesi nedeniyle dava konusu işlemin iptaline, bu işlemden kaynaklı olarak davacının yoksun kaldığı parasal haklar tutarından davalı idarece, varsa davacının başka yerde çalışmak suretiyle elde etmiş olduğu aylık gelirler toplamının düşülmesi sonrası bulunacak tutarın, davalı idare tarafından hesaplanarak, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 16/09/2020 tarih ve E:2019/6970, K:2020/2821 sayılı bozma kararına uyularak; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacının sözleşmesinin 31/12/2017 tarihinde sona erdiği, dolayısıyla feshi söz konusu olan bir sözleşme bulunmadığı, bu husus gözetilmeden karar verildiği, idarenin sözleşme yenileme konusunda takdir yetkisi bulunduğu, mutlak surette sözleşmeli personel ile işin gördürüleceği hususunda zorlayıcı bir hüküm bulunmadığı, belediyede sanat tarihçisine ihtiyaç duyulmadığından sözleşmenin yenilenmediği belirtilerek, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Temyize konu kararın usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ve davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklar tutarından varsa başka yerde çalışmak suretiyle elde etmiş olduğu aylık gelirler toplamı düşüldükten sonra bulunacak miktarın davalı idarece hesaplanarak dava tarihinden (10/01/2018) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Kullanılmayan ...-TL yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davalı idareye iadesine,

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın... İdare Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak, 16/05/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.