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Başsavcılığın, Polatlar davasındaki tahliyelere itirazı reddedildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada, 4 tutuklu sanık hakkında verilen tahliye kararına yapılan itiraz, ağır ceza mahkemesi tarafından reddedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 16:42, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 19:27
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince 6 Eylül'de yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında verilen tahliye kararına yaptığı itiraz Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

Mahkeme, Başsavcılığın itirazını kabul etmedi.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince 6 Eylül'de yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün, tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliye edilmişti. Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri de koymuştu.

Sanıkların tahliyesine itirazda bulunan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti:

"Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçların kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde belirlenen özgürlüğün kısıtlanmasını gerektirir kriterlerin halen mevcut olması ve tutuklu sanıkların kaçma şüphesinin bulunması hususları nazara alınarak, tutulu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi gerekirken, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların tahliyesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır."

Başsavcılık, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan, verilen tahliye kararının kaldırılmasını, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep emişti.

Başsavcılığın yaptığı itirazın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince reddedilmesinin ardından dosya bir üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.

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