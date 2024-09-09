Bursa'da kahreden kaza: Okula başlayacağı gün toprağa verilecek

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Yusuf Çakır arkadaşlarıyla oyun oynamak için evinden çıkarak parka gitti. Kaykay sürdüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Çakır'a Ö.S. idaresindeki 16 S 4070 plakalı servis aracı çarptı. Servis sürücüsü, aracın altında kalan Çakır'ın üzerinden geçip çevredekilerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Çakır'ı ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri servis şoförü Ö.S. ve kazadan sonra olay yerine giden şüpheli şahıslar A.Ö. ve Y.E.'yi kısa sürede yakaladı. Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Okula başladığı gün toprağa verilecek

Yusuf Çakır'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından evinin önüne getirildi. Aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, Yusuf için helallik istendi. Şahin Yılmaz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan çocuğun cenazesi Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yunuseli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.