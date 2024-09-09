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Ayhan Bora Kaplan savunma yaptı: Bize kumpas kuruldu

ANKARA'da 18'i tutuklu, 61 sanığın yargılandığı 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü davasında savunma yapan sanık AYHAN Bora Kaplan, "Bunlar bize kumpas kurdu. 17-25 Aralık'ı yapan da 2 tane emniyet müdürüydü ve 1 savcıydı. Eğer onların bana 'imzala' dediği ifadeyi imzalamış olsaydım, emin olun 17/25 Aralık gibi bir şey yapacaklardı" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 17:14, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 19:37
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 18'i tutuklu, 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edildi. Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın 14'üncü celsesinde sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Kaplan, herhangi bir makama haksızlık, saygısızlık yapmadığını söyleyerek, "Bize kumpas kuruldu, biz bu suçu işlemedik. Ben bu insanlarla örgüt kurmadım" dedi.

Sanık Kaplan, kendi adamlarından Semih Arslan'ın ölümünün şüpheli bulunarak dosyada yer almasıyla ilgili, "Annesi Adalet Arslan ilk ifadesinde diyor ki 'Bora Kaplan'ı Adli Tıp'ta görmüşler.' Semih'in boy ölçüsünün yanlış yazıldığını görünce dedim ki 'Adli Tıp raporunu değiştirmişler'; o nedenle gittim itiraz ettim. Annesi mahkemeye geldi bu sefer de dedi ki 'Ben Adli Tıp'ta Fethi Koyuncu'yu gördüm.' Bunun hangisi doğru, hangisi yalan" dedi.

Sanık Kaplan, soruşturmayı yürüten polislerin de dahil olduğu 'gizli tanık' davasında, yargılanan eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve ekibini kendilerine kumpas kurmakla suçlayarak, soruşturmada görev yapan polislerin 17-25 Aralık benzeri bir operasyon yapmaya çalıştıklarını ileri sürdü. Kaplan, "Defalarca söyledim bunlar bize kumpas kurdu. Polislerden Şevket Demircan, Yakup Yalçın isminde biriyle mesajlaşıyor. Mesajlaşmasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bahsederken, 'suç işleri bakanı' diyor. Husumete bakın, düşmanlığa bakın. Benim hatam 15 Temmuz'da TRT'nin önüne çıkmaktı. Maalesef benim adım Süleyman Soylu ile birlikte anıldı. Adım anıldıktan sonra bunlar benim başıma bela oldular. 17-25 Aralık'ı yapan da 2 tane emniyet müdürüydü ve 1 savcıydı. Orada yaptılar; ama burada yapamadılar. Eğer onların bana 'imzala' dediği ifadeyi imzalamış olsaydım, emin olun 17-25 Aralık gibi bir şey yapacaklardı. Ama ben imzalamadım. Ben kimseye iftira atmam" ifadelerini kullandı.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılarak, soruşturma evresinde görevli olan emniyet personelleri hakkında devam eden dava dosyasına ilişkin iddianamenin ve duruşma zabıtlarının örneğinin istenmesine karar vererek, duruşmayı çarşamba günü devam etmek üzere erteledi.

İDDİANAME

İddianamede Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticisi sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.

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