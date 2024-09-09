İki motosikletlinin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şakir Can Katan'ın kullandığı 48 ASM 497 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı Bitez Kavşağı istikametinde kontrolden çıkarak devrildi.

Bu sırada aynı istikamette seyreden Z.G. yönetimindeki başka bir motosiklet de yerdeki Katan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle diğer sürücü de yere düşerek yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Katan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi tamamlanan Z.G. ise gözaltına alındı.

Öte yandan yaşamını yitiren Katan'ın, belediye çalışanı olduğu öğrenildi.