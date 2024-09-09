Narin'in cesedinin taşındığı otomobilin kameraya yansıdığı belirlendi

Narin'in cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin ise arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıktı. 25 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopter tarafından alınan görüntülerde, N.B.'nin Salim Güran'ın otomobilinden aldığı Narin'in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.

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