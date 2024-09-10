10 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde salgın hastalıklara ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 9 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

2- TÜİK, temmuz ayı sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini ve iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'ı ziyaret edecek.

(Kahire)

2- Gürcistan'da Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak.

(Batum)

3- ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince Batı Şeria'da barışçıl bir protesto sırasında öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Washington)

4- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan sonra ölü bulunmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2024 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası mücadelesi İstanbul'da başlayacak. Kupada Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray Daikin, ilk maçında Bosna Hersek'ten Zok Igman ile karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçında Kosova'dan KV Drita ile Yunanistan'dan PAOK ekipleri karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/15.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig ve TFF 3. Lig takımlarının mücadele edeceği 1. eleme turu maçları başlayacak. Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor ve Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor maçları oynanacak.

(Kahramanmaraş/14.00/Sinop/15.00)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Grup Eleme maçında deplasmanda San Marino ile karşı karşıya gelecek.

(Serravalle/21.30)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftası Beykoz Belediyespor-DEPSAJ Enerji maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00)