Dost düşman BRICS ile belli olacak! Türkiye yeni bir rota çizecek

Rusya Türkiye'nin, BRICS üyeliği için başvuruda bulunduğunu açıklamasına rağmen Ankara sessiz tavrını sürdürüyor. Katılım konusunda istekli olan Türkiye'ye, BRICS üyelerinin tamamının sıcak bakıp bakmadığına ilişkin henüz bir netlik söz konusu değil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 22-24 Ekim tarihli Rusya'nın Kazan kentindeki 16. BRICS toplantısı merakla beklenirken, hem Ankara'nın sessizliğini hem de Rusya'dan gelen BRICS açıklamalarını gazetemize değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Köni, Türkiye'nin kendine yeni "para bulma" yolları aradığını ifade etti.

"NATO İLE İLGİSİ YOK"

Köni, "BRICS bir güvenlik kuruluşu değil, bu durum ekonomi ile ilgili ve NATO ile hiçbir ilgisi yok. BRICS içinde birbiriyle uyumlu ve uyumsuz devletler var. Hindistan, Müslüman ülkelerden rahatsız ancak Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran kuruluşun bir üyesi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi artık hayal oldu ama stratejik açıdan Türkiye'yi yanlarında tutmak istiyorlar" diye konuştu.

DENGE POLİTİKALARI

Ankara'nın Rusya ile ilişkilerinin oldukça iyi konumda olduğuna dikkat çeken Köni, Türkiye'nin 1945'ten beri bir denge politikası uyguladığına işaret etti. Köni, "AB gibi bir Gümrük Birliği gibi anlaşmaları da yok. Yani bazı ülkelerden ABD gibi yaptırımlar yediğiniz zaman bir diğer sistemin içinde ekonominizi canlı tutabilirsiniz. Bu konuda Türkiye'nin sessiz kalmasının nedeni de tepkileri görmek. İtiraz eden ülkeler var mı, yok mu konusu değerlendiriliyor Gelecek olan tepkilere göre yol haritası belirlenecektir. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ekimdeki toplantıya katılacak. BRICS üyesi ülkelerin değerlendirmelerini de göreceğiz. Bu başvuru Türkiye'nin ekonomisi için iyi olacaktır" dedi.

ANKARA BEKLİYOR

Türkiye'nin Türk dünyasındaki etkisinin ağırlığının altını çizen Köni, "Türkiye'nin BRICS sisteminin içinde olması kimi rahatsız edecek bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Dışişleri Bakanlığı'nın da bu konuda biraz sakin kalmasının nedeni bu olabilir. Şimdi tam olarak reaksiyonları da görmek istiyorlar" diye konuştu.

YEŞİM ERARSLAN