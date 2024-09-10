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Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), salı gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. MGM tarafından yapılan uyarıda; Giresun, Artvin, Trabzon, Rize, Muş ve Ağrı için kuvvetli yağış gerçekleşeceği belirtildi. Ayrıca hava sıcaklıklarının iç ve kuzey bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, Ege'de ise 3 ila 5 derece düşeceği tahmin edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 08:48, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 08:49
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Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı

Meteoroloji, 10 Eylül Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Adana ve Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Tedbirli olunması gerekiyor

Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekiyor.

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