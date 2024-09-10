Söke pamuğuna AB'den coğrafi işaret tescili
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye adına Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 27'nci ürünün Söke pamuğu olduğunu açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 09:42, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 09:43
Bakan İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4'üncü ürünümüz Söke pamuğu oldu" ifadesini kullanan Yumaklı, şunları kaydetti:
"AB'den coğrafi işaret tescili alan Söke pamuğuyla tescilli ürün sayımız 27'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edecek. Hayırlı olsun."