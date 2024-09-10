Terör örgütü DEAŞ'a 13 ilde operasyon: 27 gözaltı

Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
DGS sonuçları açıklandı
DGS sonuçları açıklandı
Kamu Alımları Kanunu 'tozlu raflardan' iniyor
Kamu Alımları Kanunu 'tozlu raflardan' iniyor
Otomotivde işten çıkarma yaygınlaşıyor
Otomotivde işten çıkarma yaygınlaşıyor
Dünya faiz dengesinde kritik ay, gözler 4 büyükte
Dünya faiz dengesinde kritik ay, gözler 4 büyükte
Yargıtay, görevde yükselme yönetmeliğini değiştirdi
Yargıtay, görevde yükselme yönetmeliğini değiştirdi
Dost düşman BRICS ile belli olacak! Türkiye yeni bir rota çizecek
Dost düşman BRICS ile belli olacak! Türkiye yeni bir rota çizecek
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin cinayeti açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin cinayeti açıklaması
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Verimli topraklarda domates krizi: Domates tarlada kaldı
Verimli topraklarda domates krizi: Domates tarlada kaldı
Belediyeden Şahan Gökbakar'ın kaçak villası ile ilgili açıklama
Belediyeden Şahan Gökbakar'ın kaçak villası ile ilgili açıklama
Erdoğan: Teğmenlerle ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor
Erdoğan: Teğmenlerle ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor
Sağlık Bakanlığı 12 bin 519 hekimin atamasını yaptı
Sağlık Bakanlığı 12 bin 519 hekimin atamasını yaptı
Kaymakamın aracını kontrol eden teğmen görevden alındı
Kaymakamın aracını kontrol eden teğmen görevden alındı
Bakan Tunç: Narin'i katledenler en ağır cezayı alacak
Bakan Tunç: Narin'i katledenler en ağır cezayı alacak
Narin'i, 200 bin lira teklif karşılığında dere kenarına saklamış!
Narin'i, 200 bin lira teklif karşılığında dere kenarına saklamış!
Bahçeli'den Narin açıklaması
Bahçeli'den Narin açıklaması
HIT-30 programının detayları belli oldu
HIT-30 programının detayları belli oldu
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
5G'ye hazırlık 2025'e kalıyor
5G'ye hazırlık 2025'e kalıyor
Narin cinayetinde ilk itiraf geldi! 'Çuvalı bana verdi'
Narin cinayetinde ilk itiraf geldi! 'Çuvalı bana verdi'
Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Bakan Tekin: Başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum
Bakan Tekin: Başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum
Türkiye, konut fiyatı en çok düşen üç ülkeden biri
Türkiye, konut fiyatı en çok düşen üç ülkeden biri
Kamunun döviz açığı 3 yılın en düşüğünde
Kamunun döviz açığı 3 yılın en düşüğünde
İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu
İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu
Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında!
Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında!
Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı
Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı
Ana sayfaHaberler Terör

Terör örgütü DEAŞ'a 13 ilde operasyon: 27 gözaltı

İzmir merkezli 13 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 09:54, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 09:56
Yazdır
Terör örgütü DEAŞ'a 13 ilde operasyon: 27 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir merkezli olarak bu kentin yanı sıra Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde 3 kişinin de arandığı belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber