Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
DGS sonuçları açıklandı
DGS sonuçları açıklandı
Kamu Alımları Kanunu 'tozlu raflardan' iniyor
Kamu Alımları Kanunu 'tozlu raflardan' iniyor
Otomotivde işten çıkarma yaygınlaşıyor
Otomotivde işten çıkarma yaygınlaşıyor
Dünya faiz dengesinde kritik ay, gözler 4 büyükte
Dünya faiz dengesinde kritik ay, gözler 4 büyükte
Yargıtay, görevde yükselme yönetmeliğini değiştirdi
Yargıtay, görevde yükselme yönetmeliğini değiştirdi
Dost düşman BRICS ile belli olacak! Türkiye yeni bir rota çizecek
Dost düşman BRICS ile belli olacak! Türkiye yeni bir rota çizecek
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin cinayeti açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin cinayeti açıklaması
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Verimli topraklarda domates krizi: Domates tarlada kaldı
Verimli topraklarda domates krizi: Domates tarlada kaldı
Belediyeden Şahan Gökbakar'ın kaçak villası ile ilgili açıklama
Belediyeden Şahan Gökbakar'ın kaçak villası ile ilgili açıklama
Erdoğan: Teğmenlerle ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor
Erdoğan: Teğmenlerle ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor
Sağlık Bakanlığı 12 bin 519 hekimin atamasını yaptı
Sağlık Bakanlığı 12 bin 519 hekimin atamasını yaptı
Kaymakamın aracını kontrol eden teğmen görevden alındı
Kaymakamın aracını kontrol eden teğmen görevden alındı
Bakan Tunç: Narin'i katledenler en ağır cezayı alacak
Bakan Tunç: Narin'i katledenler en ağır cezayı alacak
Narin'i, 200 bin lira teklif karşılığında dere kenarına saklamış!
Narin'i, 200 bin lira teklif karşılığında dere kenarına saklamış!
Bahçeli'den Narin açıklaması
Bahçeli'den Narin açıklaması
HIT-30 programının detayları belli oldu
HIT-30 programının detayları belli oldu
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
5G'ye hazırlık 2025'e kalıyor
5G'ye hazırlık 2025'e kalıyor
Narin cinayetinde ilk itiraf geldi! 'Çuvalı bana verdi'
Narin cinayetinde ilk itiraf geldi! 'Çuvalı bana verdi'
Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Bakan Tekin: Başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum
Bakan Tekin: Başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum
Türkiye, konut fiyatı en çok düşen üç ülkeden biri
Türkiye, konut fiyatı en çok düşen üç ülkeden biri
Kamunun döviz açığı 3 yılın en düşüğünde
Kamunun döviz açığı 3 yılın en düşüğünde
İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu
İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu
Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında!
Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında!
Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı
Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

DGS sonuçları açıklandı

ÖSYM, internet sitesinden DGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 10:05, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:20
Yazdır
DGS sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-DGS Sonuçları

DGS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme"ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber