Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 34,0860'tan işlem görüyor.
Euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 37,6710'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 44,6580'den satılıyor.
Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 101,6 seviyesinde bulunuyor.
ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlayabileceği ihtimalini desteklemesiyle risk iştahının güçlendiği görülüyor.
Dünya genelinde resesyon korkusu enflasyon endişesinin önüne geçerken, merkez bankalarının söz konusu tehlike konusunda atacağı adımlar yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.
Analistler, özellikle ABD'de tahvil piyasalarındaki fiyatlamaların ekonomilerde durgunluk döneminin başlayabileceğine ilişkin sinyaller verdiğini kaydederek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yeniden pozitife dönmesine dikkati çekti.
Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor.
Bununla birlikte, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris bugün televizyon ekranlarında karşı karşıya gelecek.
İki adayın tartışmasından çıkacak kamuoyu görüşünün yakından takip edildiğini ifade eden analistler, söz konusu görüşün varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.
Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin direnç, 101 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.