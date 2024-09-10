Ali Yerlikaya, Narin'in ailesine başsağlığı dilememesi hakkında konuştu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

"4 SAVCI KOLLUKLA BERABER BU İŞİ YÜRÜTÜYOR"

Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gelinen aşamaya ilişkin, "Şu anda 4 savcı kollukla beraber bu işi yürütüyor. Hep beraber ne olacağını göreceğiz" dedi.

Yerlikaya, "Gözaltı sayısı artabilir mi?" sorusuna, "Savcılara verilen ifadeler doğrultusunda neler ortaya çıkarsa süreç devam eder. Detayı Adalet Bakanımız paylaşır. Tamamen onun görev alanı" yanıtını verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DA OLAYIN TAKİPÇİSİ"

Yerlikaya, cinayet nedenine ilişkin soru üzerine,

"Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. 85 milyon bu olaydan son derece üzüntü duyuyor. Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da Narin kızımızı öldüren kimse mahkemelerde yargılanıp, hak ettiği cezaları almasının takipçisi olacağını söyledi"

ifadelerini kullandı.

"HERKESİN OKUDUĞU ZAMAN ANLADIĞI BİR DURUM"

Yerlikaya,

"Sosyal medya paylaşımında aileye başsağlığı dilemediniz, ona binaen bir şüphe mi var?"

sorusuna ise

"Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allah'tan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. 'Başımız sağ olsun' dedim. Oldukça açık, daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman anladığı, hissettiği bir durum.

Tekrar anlatmaya gerek var mı?

"İNŞALLAH BİR DAHA İNSANLIĞIMIZDAN UTANACAĞIMIZ TABLO İLE KARŞILAŞMAYIZ"

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nşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz. Burada basın da çok önemli bir görev üstlendi. Görevini yaptı. Son sözü artık hakimler söyleyecek, savcılar söyleyecek.

Ben her zaman göreve geldiğimden beri biliyorsunuz şunu söylüyorum; biz tespit edilen suçu aydınlatıp suçluyu götürüp adalete teslim ediyoruz. Benim görevim bu. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek; ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin"

diye konuştu.