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Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik oranı son 15 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor. 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalan işsizlik oranı, yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 12:59, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 13:00
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Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor

Bakan Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının son 15 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ettiğini belirten Işıklan, şunları kaydetti:

"İstihdam dostu politikalarımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. İşsizlik oranı son 15 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor. 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalan işsizlik oranı, yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. Genç işsizliği, 1 puanlık bir iyileşme kaydederek yüzde 16,6'ya düştü.

Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız aynı dönemde 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 49,6 oldu. İş gücümüz bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişiye yükseldi.

OVP hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz."

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