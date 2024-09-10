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53 ilde 747 arsa satışı bugün başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde 747 arsayı satışa çıkardı. Açık artırma bugün başlıyor ve üç gün sürecek. Çevrim içi katılımın da mümkün olduğu satışta alıcıların yüzde 25 peşinat vermesi gerekiyor. İşte, arsa satılacak iller ve satış tarihleri...

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 13:11, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 13:12
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53 ilde 747 arsa satışı bugün başlıyor!

Türkiye'deki 53 ilde 747 muhtelif arsa satışa çıktı.

Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapıldı.

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

Yapılan duyuruya göre, İstanbul'da 71 muhtelif arsa 12 Eylül'de, Ankara'da 138 muhtelif arsa 10 Eylül'de, Adana'da 34 muhtelif arsa ve Muğla'da da 41 muhtelif arsa 11 Eylül'de, Mersin'de 76 muhtelif arsa ise yine 12 Eylül'de yüzde 25 peşin, 24 ay vade avantajıyla satışa çıkacak.

Bakanlık, yatırım yapmak isteyenler için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı da sunuyor.

Ayrıca sanayi yatırımı, konut yapımı veya çiftçilik için kullanılabilecek arsalar da farklı metre karelerde ve uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

ONLINE KATILIM SAĞLANABİLECEK

Açık artırmalar 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30'da Ankara Çankaya'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi'nde ve İstanbul'da ise Halkalı'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapılacak.

İnternet üzerinden de teklif verilebilecek olan açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesindeEmlak Yönetim'in ilgili banka hesabına katılım teminatı tutarı yatırması gerekiyor.

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