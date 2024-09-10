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MHP'den Aile Kurumu Çalıştayı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), aile kurumunun muhafaza edilmesi, güçlendirilmesi ve geleceğe hazırlanması amacıyla Aile Kurumu Çalıştayı düzenleyecek. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 14-15 Eylül'de düzenlenecek çalıştayın sonunda, aile politikalarıyla ilgili kanuni değişiklik önerileri de gündeme getirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 13:39, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 13:40
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MHP'den Aile Kurumu Çalıştayı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla düzenlenecek çalıştay, "Güçlü Türk aile yapısı, sağlıklı toplum ve lider ülke Türkiye" vizyonu çerçevesinde, 14-15 Eylül günlerinde yapılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, AA muhabirine, çalıştayın amacı ve ele alacağı konulara ilişkin açıklamada bulundu.

Türk milletinin temel taşı ailenin, birçok tehdit ve sınamayla karşı karşıya olduğunu, kültürel erozyon, ekonomik zorluklar toplumsal değerlerin aşınması gibi risk ve tehdidin, aile kurumunu derinden etkilediğini söyleyen Yurdakul, bu kapsamda, MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikalarından (KAÇEP) sorumlu il başkanları ve parti kurullarının bir süredir çalışma yaptığını belirtti.

ÖN RAPORU SUNDULAR

Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, bu çalışmalara ilişkin ön raporu sundukları Genel Başkan Bahçeli'nin de "aile kurumunun muhafaza edilmesi, güçlendirilmesi ve geleceğe hazırlanması" amacıyla çalıştay yapılması talimatını verdiğini bildirdi.

Bu çerçevede, öncelikle 81 ilin KAÇEP il başkanıyla konuyu detaylı istişare ettiklerini anlatan Yurdakul, çalıştayın içeriğinin hem ülke çapında hem de yerel boyutta yapılan anketler, gözlemler, bilim insanlarıyla yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda belirlendiğini aktardı.

Yurdakul, çalıştayda aile kurumunun, "Toplumsal ve Demografik Değişimlerin Getirdiği Riskler ve Aile, Küresel Tehditler Karşısında Aile ve Çocuklar-Gençler, Dijital Bağımlılık, Madde Bağımlılığı ve Aile, Bireyselleşme ve Modernleşmenin Demografik, Sosyolojik Etkileri (Yaşlılar-Yalnızlar), Ekonomi ve Aile, Eğitim ve Rehberlik Danışmanlık Hizmetleri ve Aile, Sağlık ve Aile, Din ve Aile, Aile ve Sosyal Hizmetler, Aile, Çevre ve İklim, Anayasal Güvence, Hukuk ve Aile, Kültür, Medeniyet ve Aile" alt başlıklarıyla masaya yatırılacağını kaydetti.

ÇOK FAZLA ÖNEMLİ İSİM KATILACAK

Akademisyen, bilim insanı, STK, dernek temsilcileri, siyasetçi ve iş insanlarının katılacağı çalıştayda öncelikle durum tespiti yapılacağını, daha sonra ortaya konulacak risk ve tehditler ile çözüm önerilerinin birleştirileceğini anlatan Yurdakul, rapor haline getirilecek çalıştay sonuç bildirgesinin, Genel Başkan Bahçeli'ye sunulduktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, şöyle konuştu:

"Çalıştayımızın amacı, Türk aile yapısını korumak, aile kurumunun muhafaza edilmesi, güçlendirilmesi ve geleceğe hazırlanması olacaktır. Aynı zamanda MHP olarak aile politikalarıyla ilgili bilimsel ve detaylı bir yol haritasını oluşturmaktır. MHP olarak çalıştayın sonunda oluşturulacak rapor sayesinde, 'küresel tehditler ve nüfus değişikliklerine karşı ailenin korunması, ailelerin yaşam kalitesinin artırılması, aile merkezli sosyal politikaların kapsam ve verimliliğinin artırılması, dijitalleşme döneminde aile dinamiklerinin korunması ve geliştirilmesi ile ailelerin ani ve kapsamlı tehditler karşısında direnç geliştirme kapasitesinin artırılması' amacıyla yasama organı çerçevesinde kanuni değişiklikleri gündeme getirmek ve Türk milleti nezdinde farkındalık meydana getirmek istiyoruz."

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