Özel okulda sahte öğretmen iddiası
Özel okulda sahte öğretmen iddiası
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Özel okulda sahte öğretmen iddiası

İstanbul'da bir anne, ilkokul birinci sınıftaki kızının okuma-yazma öğrenememesinden şüphelendi, sınıf öğretmenini araştırmaya başladı. Öğretmenin çocuk gelişimi bölümü mezunu olduğunu ve sadece anaokullarında yardımcı eğitmen olarak görev yapabileceğini öğrendi. Aile, çocuğu okuldan aldı, öğretmen ve özel okul hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 13:55, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 13:55
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Özel okulda sahte öğretmen iddiası

Kızında psikolojik sorunlar başladığını fark etti, defterlerini incelediğinde müfredata ilişkin bir ders işlendiğini göremedi. Çocuğuna kendisi okuma-yazma öğretmek durumunda kaldı.

Anne Elçin Ünlü, kızına ilkokul birinci sınıfta sahte bir öğretmen tarafından eğitim verildiğini savunuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiğini söyleyen Ünlü, "Kendisinin uzman öğretici olduğu öğretmenlik yapamayacağı bilgisi aktarıldı sonra ben karneyi gösterdim. Bu kişi karne düzenledi. Bir hafta 10 gün sonrasında bir başka öğretmen getirildi ama aynı öğretmen ile birlikte kişi sınıfa girmeye devam etti" dedi.

Bugün 7 yaşında olan kız geçen sene İstanbul Sancaktepe'de özel bir ilkokula başlamıştı. İddiaya göre öğretmeni çocuk gelişim uzmanlığı okumuş ve formasyon almamıştı. Ancak anaokullarında yardımcı eğitimci olarak görev yapabilecek bir belgeye sahipti.

Elçin Ünlü aynı özel okulda okuyan iki kızını başka bir devlet okuluna aldı. İddialarına göre özel okul, dava açmamaları için çocuklara burs vermeyi teklif etti.

Toplamda 3 aile okul ve eğitimci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suçlamaların hedefindeki eğitimcinin ilkokuldan ayrıldığı ve bir anaokulunda işe başladığı öğrenildi. NTV'nin aradığı okul yetkilileri açıklama yapmayı istemedi.

Baran Bila

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