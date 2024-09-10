'Netanyahu'ya destek verenler de hesap verecek'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arap Ligi (AL) 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Gazze'ye engelsiz erişim sağlanana kadar İsrail'le ticaretin başlatılmayacağını aktardı.

Fidan, "Yüzlerce radikal İsraillinin Harem-i Şerif'e saldırması provokasyondur. Müslüman dünyası Harem-i Şerif'in İslami kimliğini korumak için elinden geleni yapacaktır" dedi.

Fidan, "Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyor. Onlar da hesap verecek" dedi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Arap dünyasına yaklaşımında samimi olduğunu ve gerekli siyasi iradeye sahip olduğunu belirtti.