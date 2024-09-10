Erdoğan: Hayat pahalılığındaki zorlukların farkındayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık ediyor.

Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"23 sene önce hangi heyecanla yola revan olduysak, bugün de aynı sevda ile milletimize hizmet ediyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden her bir vatandaşımızı kucaklıyoruz. Tam 23 yıldır ayrımız gayrımız yok. Biz beraberiz, kardeşiz diyoruz.

23 yıl boyunca nelerle uğraştığımızı sizler çok çok iyi biliyorsunuz. Bugüne kadar nice operasyonların, vesayet teşebbüslerinin hedefi olduk. Terör eylemlerinden darbeye, sokak eylemlerinden medya kampanyalarına kadar nice badirelerle karşılaştık.

Partimizin içine nifak tohumları ekilmek istendi. Bizi yavaşlatmak için önümüzde nice engeller konuldu. İçeriden dışarıdan, kendini ülkenin sahibi gören elitlerden, belli sermaye çevrelerinden nice saldırılar geldi.

"EFENDİLİK TASLAMALARINA İZİN VERMEDİK"

Milletimizi birbirine düşürmek, sokaklarımızı karıştırmak, böylece vesayete uygun ortam hazırlamak için her oyuna başvurdular. Allah'a hamdolsun tüm saldırılara göğsümüzü siper ettik. Tüm bu saldırıları püskürttük.

Bir avuç kibir abidesinin millete efendilik taslamasına izin vermedik. Her zaman Allah bize yeter, millet bize yeter dedik. Hak bildiğimiz yolda bugüne kadar alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüdük.

"SIKINTILARI FARKINDAYIZ"

Biz bu milletle kader ortaklığı yağmış Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 23 yıldır olduğu gibi bugün de ülkemize hizmet etmenin, eser üretmenin derdindeyiz. Vatandaşımızın çektiği hiçbir sıkıntıya gözlerimizi kapatmıyoruz. İşçimizin, emeklimizin, çiftçimizin hayat pahalılığı sebebiyle karşılaştığı zorlukların farkındayız. Milletin derdi, bizim derdimizdir. Milletimizin her şikayetinin başımızın üstünde yeri vardır.

"TEK BİR HİZMETLERİ YOK"

Muhalefetin içler acısı durumunu görüyorsunuz. Yönettikleri şehirlerde çevre yağması almış başını gidiyor. İzmir Körfezi'nde kirlilik sebebiyle balıklar nefes alamıyor. Kayırmacılık skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Bunlar daha ortada fol yok yumurta yokken koltuk kavgası veriyorlar. Göğüslerini gere gere işte bizim eserimiz diye millete gösterebilecekleri tek bir hizmetleri yok.

CHP'YE PROTOKOL TEPKİSİ

Değiştik dediler, normalleştik dediler, eski alışkanlıklarımızı terk ettik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı 30 Ağustos'ta İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu partiyi cumhura hakaret edenleri himaye partisine dönüştürdüler. İnsanda biraz milletin iradesine saygı olur.

"O FOTOĞRAF TÜRK DEMOKRASİSİNE YAKIŞMADI"

Bunu ne bize ne de millete yutturamazsınız. Millet ne yaptığınıza bakar. Milletimiz iradesine dil uzatanı, hakareti himaye edeni affetmez. Sadece partimize oy verenleri değil, milletin ezici çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk siyasetine yakışmamıştır. O fotoğraf Türk demokrasisine hiç ama hiç yakışmamıştır. CHP lideri Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz.

"SAĞDUYU BEKLİYORUZ"

İç cephemizin güçlü tutulması noktasında hepimize görevler düşmektedir. Sorumlu siyaset anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. İşte AK Parti kadroları bunun ta kendisidir. Muhalefet başta olmak üzere tüm siyasi partilerden sağduyu önceleyen tavır bekliyoruz.

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE ENFLASYON VAR"

Milletimizin 14-28 Mayıs seçimlerinde yüzde 52,18 oy oranıyla verdiği kesin karar ortadadır. Türkiye'nin gerçek gündemi dışında ortaya atılan her konuya biz havanda su dövmek olarak bakıyor, dikkate almıyoruz. Bizim gündemimizde enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek var, hayat pahalılığını sona erdirmek var.

"GÖNÜL KÖPRÜLERİMİZİ TEKRAR GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Muhalefetin kendi kendine şişirdiği balon sönmekte, Türk siyasetinde taşlar yerli yerine oturmaktadır. Bu ivmenin hızlanarak devam edeceği inancındayım. MKYK toplantısında aldığımız kararla kongre maratonumuzu resmen başlattık. Delege seçimlerimizi tamamladıktan sonra 12 Ekim'de belde ve ilçe kongrelerimize ya Allah, bismillah diyeceğiz. Tabii bunun öncesinde Türkiye Buluşmaları ile tüm Türkiye'yi ilçe ilçe, mahalle mahalle tarayacağız. Milletimizi dinleyecek, vatandaşlarımızla gönül köprülerimizi tekrar güçlendireceğiz.

"YENİLENMİŞ BİR ŞEKİLDE YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Milletin hassas terazisinde kendimizi bu vesileyle tekrar tartacak, kendimizi gözden geçirecek, yenilenmiş bir şekilde yola devam edeceğiz. Hazırlanan kongre takvimi çerçevesinde süreci yöneteceğiz. Tüm arkadaşlarımızın şunu bilmesini özellikle isterim; 8. Büyük Kongre maratonumuzu yeni bir şahlanışın vesilesi haline dönüştürmek arzusundayız. Kongremiz sadece partimizin değil, ülkemizin de önünde yeni bir yol açacak.

"FİTNE TÜCCARLARINA KULAK ASMAYIN"

Fitne tüccarlarına lütfen kulak asmayın. Kendini dev aynasında gören muhterislerin moralinizi bozmasına asla izin vermeyin. Bu ülkeye en kıymetli senelerini kaybettirmiş boş tartışmaların peşine kesinlikle takılmayın. Muhalefetin, özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının kutuplaştırıcı diline lütfen prim vermeyin."