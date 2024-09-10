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Uçak ve yolcu istatistikleri açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarının bu yıl 8 aylık sürede 155 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarının 8 ayda misafir ettiği yolcu sayısının da Türkiye nüfusunun yüzde 95'ine denk geldiğini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 14:51, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 14:52
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Uçak ve yolcu istatistikleri açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre 8 ayda iç hatlarda 607 binden fazla iniş kalkış gerçekleştirildi. Dış hatlarda bu sayı 581 bin 532 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün verilerine göre üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 538 bin 183 uçak trafiğine ulaşıldı.154 milyon 930 bin 677 yolcu havalimanını kullandı.

Ağustos'ta uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 virgül 3 arttı. Yolcu sayısındaki artış ise yüzde 8 virgül 4 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Havalimanı'nda rekor sayı

Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanında sadece Ağustos ayında uçak trafiği 47 bine dayandı. Toplam 7 milyon 721 bin 543 yolcuya hizmet verildi.8 ayda taşınan yolcu sayısı ise 53 milyon 410 bine ulaştı. Sabiha Gökçen'de ise aynı dönemde 27 milyon 516 bin yolcuya hizmet verildi.

Turizm merkezlerinde uçuş sayıları arttı

Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki iki havalimanının 8 ayda misafir ettiği yolcu sayısının Türkiye nüfusunun yüzde 95'ine denk geldiğini belirtti. Ağustos ayında turizm merkezlerindeki havalimanları 41 milyon yolcu ağırladı. Bu yıl havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının da geçen yıla oranla yüzde 11 virgül 6 oranında arttığı açıklandı.

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