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10 gün önce terfi alan şehit üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta dün sabah Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı. 10 gün önce Teğmen iken terfi alarak Üsteğmen olan şehit Ayar'ın son yolculuğunda fotoğrafını kardeşi Ahmet Ayar taşıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 17:51, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:53
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10 gün önce terfi alan şehit üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Dün sabah Kuzey Irak'ta Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar (29), dün askeri uçakla memleketi Trabzon'a getirildi. Askeri uçaktan indirilen şehidin cenazesi omuzlar üzerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Sürmene ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi'ne baba evine getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Sünmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şehidin naaşı bugün son yolculuğuna uğurlanmak için Köprübaşı ilçesine getirildi. İlçedeki Milli Eğitim Binası önünde ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, şehidin babası Ali Yılmaz, ağabeyi Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar, kardeşleri, yakınları ile yüzlerce vatandaş katıldı. Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına konularak getirildiği aile kabristanlığında defnedildi.

10 gün önce terfi alarak Üsteğmen olduğu öğrenilen şehit Ayar'ın son yolculuğunda ise fotoğrafını kardeşi Ahmet Ayar taşıdı.

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