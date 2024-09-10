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Atatürk Anıtı'na balta ile saldıran dayı ile yeğene 4 yıl 4'er ay hapis

KAYSERİ'de, Atatürk Anıtı'na balta ile zarar veren Yaşar Kılıçkaya (59) ile yeğeni Zeynep Abdullah'ın (31) tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, dayı ile yeğeni, 'Atatürk'e ait büstü tahrip edip zarar verme' suçundan 2 yıl 6'şar yıl, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan da 1 yıl 10'ar ay olmak üzere toplam 4 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyelerine karar verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 18:17, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 18:19
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Atatürk Anıtı'na balta ile saldıran dayı ile yeğene 4 yıl 4'er ay hapis

Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 16 Haziran'da saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Yaşar Kılıçkaya ile Zeynep Abdullah, balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. Meydanda görev yapan polis ekipleri, 2 şüpheliye müdahale etti. Dayı-yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, anıtta 13 balta darbesi tespit edildi. Yaşar Kılıçkaya ile Zeynep Abdullah, işlemleri sonrası tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 2 şüpheli hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

RAPOR MAHKEMEYE ULAŞTI

Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu dayı-yeğen ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden beklenen 'akıl sağlığı' raporunun, mahkemeye ulaştığını ve raporda, 'Sanıkların bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğu tamdır' denildiğini belirterek, raporu dosyaya ekledi.

SON KEZ SAVUNMA YAPTILAR

Sanık Yaşar Kılıçkaya'nın avukatı Gökmen Döner müvekkilinin tam teşekküllü bir hastanede gözlem altında tutulması gerektiğini belirterek, "Raporu kabul etmiyoruz. Müvekkilim kendisini 'mehdi' olarak ilan etmiştir. Akıl sağlığı yerinde değildir. Objektif bir hüküm verilmesinde dayanak olamayacağını ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek gözlem altında tutulmasını ve kapsamlı bir rapor alınmasını istiyoruz" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı, sanıkların tören alanına gelerek, baltalarda Atatürk heykeline zarar verdiklerini belirterek, "Sanıklar 'Bugün bayram putlarınızı yıkmaya geldik. Putlarınızı yıkacağız. Bu demirden adama neden iman ediyorsunuz? Hepsini yıkacağız. Putlara iman etmeyin' şeklinde sloganlara attıkları ve alenen Atatürk'ün hatırasına zarar verdikleri gerekçesiyle üzerlerine atılı suçtan cezalandırılmalarını talep olunur" ifadelerini kullandı.

'HAKARET ETMEDİK'

Tutuklu sanıklardan Zeynep Abdullah, "Ağzımızdan hakaret çıkmadı. Yaptığımız eylem de göz önündeydi. Bunun da açıklamasını yaptık. İnançlarım doğrultusunda bazı eylemlerde bulundum" diye konuştu. Diğer tutuklu sanık Yaşar Kılıçkaya ise "Yaptık bir şey. O anki duygularla ve inandığım şeyler için bir şeyler yaptık. Ama, hakaret etmedik" diye konuştu.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme hakimi, sanıklar Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah'ı, 'Atatürk'ün büstünü tahrip etme ve zarar verme' suçundan 2 yıl 6'şar yıl, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan da 1 yıl 10'ar ay olmak üzere toplam 4 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyelerine karar verdi. Hakim, her iki sanığın da pişmanlık göstermemeleri nedeniyle cezalarında hiçbir indirim maddesi uygulamadı.

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