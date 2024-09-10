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İtirafçının otomobili, Narin'in bulunduğu dere yakınında 50 dakika kalmış

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın (8) cesedini dereye gizleyen Nevzat B.'ye (48) ait kırmızı otomobilin, 21 Ağustos'ta saat 15.40'ta küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu noktaya yakın bölgeye gelip park ettiği ve yaklaşık 50 dakika boyunca orada kaldığı ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 19:04, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 19:06
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İtirafçının otomobili, Narin'in bulunduğu dere yakınında 50 dakika kalmış

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, en son aynı gün 15.15'te okulun güvenlik kamerasına yansıyan Narin Güran, aramaların 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde, çuval içerisinde ve üzeri taşla örtülü şekilde ölü bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunmasından sonra jandarma ekipleri, olay yerinde çalışma başlattı. Bu kapsamda kırmızı bir otomobilin, 21 Ağustos'ta saat 15.40'ta Narin'in cesedinin bulunduğu dereye yakın bölgeye gelip, park ettiği ve yaklaşık 50 dakika boyunca orada kaldığı belirlendi. Jandarmanın çalışmasıyla kırmızı aracın, sıva ustası Nevzat B.'ye ait olduğu saptandı. Bunun üzerine Nevzat B., gözaltına alındı

'BUNU YOK EDECEKSİN DEDİ'

2 Eylül'de tutuklanan Narin'in amcası, mahalle muhtarı Salim Güran'ın beyaz renkli otomobili ile getirdiği, ön koltukta battaniyeye sarılı Narin'in cesedini yok etmek için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini belirten Nevzat B., ifadesinde, "Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum" dedi.

İTİRAFÇI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Nevzat B.'nin itirafı sonrası Tavşantepe Mahallesi'ne 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında keşif yapıldı. Nevzat B., jandarma eşliğinde dere kenarına götürüldü ve burada ifadesine başvuruldu. İşlemleri sonrası Nevzat B. bugün adliyeye sevk edilirken, cezaevinde ifadesi alınan Salim Güran hakkındaki iddiaları reddetti.

CESEDİ ALDIĞI YER İLE SAKLADIĞI DERE ARASINDA 3 DAKİKA

Öte yandan Nevzat B.'nin ifadesinde söylediği mezarlıktan mahalleye çıkan parke taşlı yol, kamera ile görüntülendi. Nevzat B.'nin Narin'in cesedini aldığını iddia ettiği yer ile küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu dere arasındaki mesafe, araçla normal hızda 3 dakika sürüyor.

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