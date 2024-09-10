2 yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey büyükanne tutuklandı

Bunun üzerine evin dış cephesindeki kamera kayıtlarını izleyen aile bireyleri, çocuğun Ş.Ç. tarafından atıldığını belirledi.

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