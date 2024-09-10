SPK'den 6 kişiye geçici işlem yasağı

Bakan Tekin: 1 ay içinde Danıştay kararını bekliyoruz
Bakan Tekin: 1 ay içinde Danıştay kararını bekliyoruz
%0 Faizli 50.000 TL Nakit!
%0 Faizli 50.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Narin'in ablası için de soruşturma başlatıldı
Narin'in ablası için de soruşturma başlatıldı
Başkentte bir tane simit 15 lira oldu
Başkentte bir tane simit 15 lira oldu
Narin'in cesedini sakladığını itiraf eden zanlı tutuklandı
Narin'in cesedini sakladığını itiraf eden zanlı tutuklandı
Motorine 1.50 TL indirim geldi
Motorine 1.50 TL indirim geldi
Brent petrol 70 doların altına düştü
Brent petrol 70 doların altına düştü
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti soruşturmasında 'gizlilik' uyarısı
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti soruşturmasında 'gizlilik' uyarısı
Nöbetçi öğretmen ile veli okul bahçesinde birbirine girdi
Nöbetçi öğretmen ile veli okul bahçesinde birbirine girdi
TBMM'de yeni güvenlik önemleri devrede
TBMM'de yeni güvenlik önemleri devrede
Erdoğan: Hayat pahalılığındaki zorlukların farkındayız
Erdoğan: Hayat pahalılığındaki zorlukların farkındayız
Özel okulda sahte öğretmen iddiası
Özel okulda sahte öğretmen iddiası
53 ilde 747 arsa satışı bugün başlıyor!
53 ilde 747 arsa satışı bugün başlıyor!
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor
Ali Yerlikaya, Narin'in ailesine başsağlığı dilememesi hakkında konuştu
Ali Yerlikaya, Narin'in ailesine başsağlığı dilememesi hakkında konuştu
Özel bankalardan ticari krediye fren
Özel bankalardan ticari krediye fren
Fitch'ten not artışı sonrası ilk açıklama: 2025'e işaret edildi
Fitch'ten not artışı sonrası ilk açıklama: 2025'e işaret edildi
Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: Kara kutu anne
Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: Kara kutu anne
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Altın fiyatları kritik veriyi bekliyor
Altın fiyatları kritik veriyi bekliyor
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
Kamu Alımları Kanunu 'tozlu raflardan' iniyor
Kamu Alımları Kanunu 'tozlu raflardan' iniyor
Otomotivde işten çıkarma yaygınlaşıyor
Otomotivde işten çıkarma yaygınlaşıyor
Dünya faiz dengesinde kritik ay, gözler 4 büyükte
Dünya faiz dengesinde kritik ay, gözler 4 büyükte
Dost düşman BRICS ile belli olacak! Türkiye yeni bir rota çizecek
Dost düşman BRICS ile belli olacak! Türkiye yeni bir rota çizecek
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin cinayeti açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin cinayeti açıklaması
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Verimli topraklarda domates krizi: Domates tarlada kaldı
Verimli topraklarda domates krizi: Domates tarlada kaldı
Belediyeden Şahan Gökbakar'ın kaçak villası ile ilgili açıklama
Belediyeden Şahan Gökbakar'ın kaçak villası ile ilgili açıklama
Erdoğan: Teğmenlerle ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor
Erdoğan: Teğmenlerle ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

SPK'den 6 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 6 kişiye 11 Eylül tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 20:39, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 21:24
Yazdır
SPK'den 6 kişiye geçici işlem yasağı

SPK bülteninde şu ifadelere yer verildi:

"NTHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 11 Eylül 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber