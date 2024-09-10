Silahlı saldırıya uğrayan kozmetik firmasının sahibi öldü

Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi'ndeki iş yerine motosikletiyle gelen Temel'e cerrahi maske takmış biri tarafından silahla ateş açıldı.

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