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Silahlı saldırıya uğrayan kozmetik firmasının sahibi öldü

Üsküdar'da, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel, hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 21:18, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 21:23
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Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi'ndeki iş yerine motosikletiyle gelen Temel'e cerrahi maske takmış biri tarafından silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Temel'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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