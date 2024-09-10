Narin'in ablası için de soruşturma başlatıldı
Narin Güran'ın 2009'da Diyarbakır Çocuk Hastalıları Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yatalak ablası Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin de soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 21:57, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 21:54
Narin Güran'ın 2009'da Diyarbakır Çocuk Hastalıları Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yatalak ablası Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin de soruşturma başlatıldı.
Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi'ne bir yazı yazarak, Tülin Güran'ın yaşamını
yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.