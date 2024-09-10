Bakan Tekin: 1 ay içinde Danıştay kararını bekliyoruz

Bakan Tekin, Kabine toplantısının ardından gazetecilere konuştu.

Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin "Danıştay'da devam ediyor iptal veya yürütmeyi durdurma davası. Savunmamızı verdik. İlk başvuru yapıldığında Danıştay'da yanlış daireye yönlendirildi. Orada bir vakit kaybı oldu. Benzer davalara bakarak 1 ay gibi süre içinde karar çıkmasını bekliyoruz. Ne kadar erken karar verilirse o kadar iyi." dedi.