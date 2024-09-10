Yürüyerek gittiği hastanede hayatını kaybeden Yüsra'nın otopsi raporu çıktı

Fitch'ten 'Türkiye' yorumu: Enflasyon belirgin şekilde yavaşladı
Fitch'ten 'Türkiye' yorumu: Enflasyon belirgin şekilde yavaşladı
Narin'in cesedini saklayan zanlıdan 'tehdit edildim' iddiası
Narin'in cesedini saklayan zanlıdan 'tehdit edildim' iddiası
Bakan Tekin: 1 ay içinde Danıştay kararını bekliyoruz
Bakan Tekin: 1 ay içinde Danıştay kararını bekliyoruz
Narin'in ablası için de soruşturma başlatıldı
Narin'in ablası için de soruşturma başlatıldı
Başkentte bir tane simit 15 lira oldu
Başkentte bir tane simit 15 lira oldu
Motorine 1.50 TL indirim geldi
Motorine 1.50 TL indirim geldi
Brent petrol 70 doların altına düştü
Brent petrol 70 doların altına düştü
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti soruşturmasında 'gizlilik' uyarısı
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti soruşturmasında 'gizlilik' uyarısı
Nöbetçi öğretmen ile veli okul bahçesinde birbirine girdi
Nöbetçi öğretmen ile veli okul bahçesinde birbirine girdi
TBMM'de yeni güvenlik önemleri devrede
TBMM'de yeni güvenlik önemleri devrede
Erdoğan: Hayat pahalılığındaki zorlukların farkındayız
Erdoğan: Hayat pahalılığındaki zorlukların farkındayız
Özel okulda sahte öğretmen iddiası
Özel okulda sahte öğretmen iddiası
53 ilde 747 arsa satışı bugün başlıyor!
53 ilde 747 arsa satışı bugün başlıyor!
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor
Ali Yerlikaya, Narin'in ailesine başsağlığı dilememesi hakkında konuştu
Ali Yerlikaya, Narin'in ailesine başsağlığı dilememesi hakkında konuştu
Özel bankalardan ticari krediye fren
Özel bankalardan ticari krediye fren
Fitch'ten not artışı sonrası ilk açıklama: 2025'e işaret edildi
Fitch'ten not artışı sonrası ilk açıklama: 2025'e işaret edildi
Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: Kara kutu anne
Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: Kara kutu anne
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Altın fiyatları kritik veriyi bekliyor
Altın fiyatları kritik veriyi bekliyor
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
Kamu Alımları Kanunu 'tozlu raflardan' iniyor
Kamu Alımları Kanunu 'tozlu raflardan' iniyor
Otomotivde işten çıkarma yaygınlaşıyor
Otomotivde işten çıkarma yaygınlaşıyor
Dünya faiz dengesinde kritik ay, gözler 4 büyükte
Dünya faiz dengesinde kritik ay, gözler 4 büyükte
Dost düşman BRICS ile belli olacak! Türkiye yeni bir rota çizecek
Dost düşman BRICS ile belli olacak! Türkiye yeni bir rota çizecek
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin cinayeti açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin cinayeti açıklaması
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Verimli topraklarda domates krizi: Domates tarlada kaldı
Verimli topraklarda domates krizi: Domates tarlada kaldı
Belediyeden Şahan Gökbakar'ın kaçak villası ile ilgili açıklama
Belediyeden Şahan Gökbakar'ın kaçak villası ile ilgili açıklama
Erdoğan: Teğmenlerle ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor
Erdoğan: Teğmenlerle ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yürüyerek gittiği hastanede hayatını kaybeden Yüsra'nın otopsi raporu çıktı

Bursa'da bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye giden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, ailesinin iddiasına göre yanlış serum sebebiyle hayatını kaybetti. Acılı aile sorumlu olduklarını iddia ettiği kurum ve kişiler hakkında şikayette bulunurken, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda tedavi sırasında kullanılan ilaçların tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 22:57, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 23:39
Yazdır
Yürüyerek gittiği hastanede hayatını kaybeden Yüsra'nın otopsi raporu çıktı

Olay, 19 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Yüsra Türkoğlu (7) bahar nezlesi olduğu için saat 20.00 sıralarında baba Cemil Türkoğlu ve anne Azime Buse Türkoğlu tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan 7 yaşındaki Yüsra'ya Türkoğlu ailesinin iddiasına göre yanlış serum takıldı. Minik Yüsra, serum takıldıktan yarım saat sonra fenalaşmaya başladı. Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi.

Türkoğlu ailesinin iddiasına göre 7 yaşındaki Yüsra, 10 saat boyunca aynı sedyede bekletildi. Gözleri şişen, karnı ağrıyıp, tansiyonu düşen Yüsra'yı sabah mesainin başlamasıyla gelip kontrol eden kardiyoloji doktoru durumunun kritik olduğunu söyledi. Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın sürekli kalbinin durduğu ve bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi. Sonrasında hayatını kaybeden küçük kızın cenazesi Bursa Adli Tıp Morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Otopsi raporu çıktı

7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsisinin raporu çıktı. Çıkan raporda, tedavi sırasında kullanılan ilaçların tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber