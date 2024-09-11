11 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ASO Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu'na katılacak.

(Ankara/18.00)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ)" projesinin kortej yürüyüşüne, Haydar Aliyev İlkokulu açılış törenine iştirak edecek.

(Gaziantep/Kahramanmaraş/09.15/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ile Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/10.00/11.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğini ziyaret edecek, Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo ile görüşecek, iş insanları ile buluşacak.

(Seul)

3- TÜİK, temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacim, inşaat maliyet ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince Batı Şeria'da barışçıl protesto sırasında öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Washington)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan sonra ölü bulunmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2024 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası mücadelesine devam edilecek. Kupada Türkiye'yi temsil eden Galatasaray Daikin, ikinci maçında Kosova'dan KV Drita ile karşılaşacak. Günün diğer maçında Yunan ekibi PAOK ile Bosna Hersek'ten Zok Igman karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/15.00)

2- Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferlerinden Gabriel Paulista, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/10.15/11.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve TFF 3. Lig takımlarının mücadele ettiği 1. eleme turuna 12 maçla devam edilecek.